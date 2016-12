Previsão de temporal para esta segunda-feira em Santa Maria

Instabilidade 26/12/2016 | 10h06 Atualizada em

Deve chover pela manhã na metade sul do Estado nesta segunda-feira. De acordo com a Somar Meteorologia, as pancadas devem atingem todas as áreas do Rio Grande do Sul a partir da tarde. As chuvas devem ser fortes e poderão vir acompanhada por rajadas de vento e eventuais quedas de granizo. Pela manhã, a sensação de abafamento continua e a tarde deve amenizar com as chuvas. Em Santa Maria, a mínima esperada é de 23ºC e a máxima de 34ºC.

Na terça-feira, a instabilidade deve continuar a afetar a Região Central. De acordo com a Somar Meteorologia, devem ocorrer pancadas e há risco para quedas de granizo. Em Santa Maria o dia deve ser chuvoso, e registar mínima de 21ºC e máxima de 30ºC.

A previsão indica tempo instável ao longo da quarta-feira na região Central do Estado. De acordo com a Somar Meteorologia, a chuva pode vir com mais intensidade. Uma área de alta pressão atmosférica começa a avançar pela Região, e as temperaturas, tanto pela manhã, quanto à tarde, diminuem em relação ao dia anterior. As temperaturas devem alcançar 22ºC e 27ºC.