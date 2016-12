Previsão de calor e pancadas isoladas para hoje em Santa Maria 

Tempo abafado 22/12/2016 | 09h06 Atualizada em

Se a previsão dos meteorologistas se confirmar, os santa-marienses devem ter, hoje, um pequeno alívio ao abafamento dos últimos dias. Apesar da máxima chegar a 34°C à tarde e o sol predominar, há possibilidade de pancadas de chuva, o que pode amenizar o abafamento.

De acordo com a Somar Meteorologia, na sexta-feira, a previsão é de chuva mais intensa em todo Estado. Um sistema de baixa pressão entre o Paraguai e Argentina, a umidade que vem do interior do país e a formação de outro sistema de baixa pressão, no sul do Estado, são os responsáveis pela mudança no clima. Apesar da chuva, as temperaturas seguem elevadas. Os termômetros devem variar entre 23 e 34ºC na sexta-feira.

Já no sábado, uma frente fria passa pela costa do Rio Grande do Sul e favorece a formação de nuvens em todo o Estado. Os maiores acumulados se concentram entre as regiões centrais e toda a faixa leste, ou seja o Litoral.



Na véspera do Natal, a chuva não deve atrapalhar a festa, pois ela deve ocorrer de forma fraca e isolada. A temperatura deve apresentar mínima de 22ºC e máxima 31ºC.

Do dia de Natal, domingo, até a próxima quinta-feira são previstos mais acumulados de chuva. De acordo com a Somar Meteorologia, o período mais crítico e com potencial para temporais são segunda e terça-feira.