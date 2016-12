Preso um dos suspeitos de envolvimento em assassinato em Santa Maria

55º homicídio 21/12/2016 | 21h05 Atualizada em

A Brigada Militar, munida de um mandado de prisão repassado pela Polícia Civil, prendeu Edinardo de Moraes da Cruz, 34 anos, na tarde desta quarta-feira, no bairro Urlândia, região sul de Santa Maria.

Segundo o delegado Marcelo Arigony, que responde interinamente pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Cruz é um dos suspeitos de envolvimento na morte de Vilmar da Silva Trindade, 38 anos, vítima do 55º homicídio deste ano em Santa Maria.

Trindade foi assassinado após ser baleado na cabeça no dia 21 de novembro ao sair de sua casa na Rua São Carlos, também no bairro Urlândia. A polícia não descarta que a motivação tenha sido passional, mas alguma desavença envolvendo o tráfico de drogas também pode ter levado ao assassinato.

Outras três pessoas já haviam sido presas, duas por suspeita de envolvimento na morte de Trindade e uma por coação no curso do processo. Uma quarta pessoa também acabou sendo presa por porte ilegal de armas. No entanto, conforme o delegado Arigony, Edinardo de Moraes da Cruz é o principal investigado.

A Polícia Civil concluiu o inquérito do homicídio nesta quarta-feira e indiciou Cruz por homicídio qualificado: são duas qualificadoras, motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Cruz foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).