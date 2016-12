Preso suspeito de ter cometido o 62º homicídio em Santa Maria

Investigação 22/12/2016 | 14h34 Atualizada em

A equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa prendeu na tarde desta quarta-feira o suspeito de ser o autor do 62º homicídio deste ano em Santa Maria.

Segundo a Polícia Civil, Gean dos Santos Bittencourt, 19 anos, teria matado Peterson Cavalheiro, 18, no dia 17 deste mês, na Vila Alto da Boa Vista, bairro Nova Santa Marta.

Bittencourt foi ouvido na delegacia e encaminhado à Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm) ainda na tarde de quarta.

No mesmo dia, a Brigada Militar prendeu Edinardo de Moraes da Cruz, 34, no bairro Urlândia, região sul de Santa Maria. Segundo o delegado Marcelo Arigony, que responde interinamente pela Delegacia de Homicídios, Cruz é um dos suspeitos de envolvimento na morte de Vilmar da Silva Trindade, 38, vítima do 55º homicídio deste ano em Santa Maria.