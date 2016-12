Prepare-se: serão 3 meses de calor intenso

Nove estação 21/12/2016 | 07h02 Atualizada em

A partir das 8h44min desta quarta-feira, será oficialmente verão no hemisfério sul. A estação é marcada por dias mais longos e noites mais curtas, dada a inclinação do planeta em relação ao Sol. Mas o que caracteriza a temporada, que vai até março, é o calor. E ele não vai faltar, garante o meteorologista Gustavo Verardo.

Meteorologicamente falando, a estação começa sob influência do fenômeno La Niña (resfriamento superficial das águas do Oceano Pacífico na região do Equador) e deve terminar com uma condição de neutralidade.

– Este verão terá comportamento um pouco diferente. A frequência de dias úmidos, com elevada sensação térmica (condição típica de El Niño), será menor, já que teremos uma quantidade menor de umidade disponível na atmosfera. Teremos calor? Sim. E muito! Temperaturas próximas de 40°C devem ser registradas no final de dezembro e, principalmente em janeiro, quando a chuva reduz – diz Verardo.

A chuva, diz o especialista, deve ter distribuição irregular durante o verão. Pode chover em alguns bairros e não cair uma gota em outras localidades de uma mesma cidade. Essa condição pode acarretar pequenas perdas na agricultura. Alguns dias podem ter temporais, mas com uma quantidade bem reduzida se comparada com os últimos anos.

Verardo diz que, segundo os modelos meteorológicos a véspera de Natal será um dia abafado, com pancadas de chuva que favorecem aquela umidade quente que o santa-mariense conhece bem. No dia 25, porém, com a entrada de ar seco e quente, a temperatura deve bater nos 40ºC.

Para o Réveillon, ainda é arriscado dar previsões concretas, mas a tendência é de muito calor a partir do dia 29. E há remota chance de pancadas de chuva na noite do dia 31. A temperatura máxima deve girar em torno dos 35ºC.