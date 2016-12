Policial militar baleado em assalto a banco em São Sepé recebe alta

Pânico na Região Central 25/12/2016 | 21h03

Dos dois baleados no assalto a bancos em São Sepé, só um seguia internado neste domingo. É um homem de 50 anos que trabalharia num trailer de lanches e foi atingido por um tiro no braço esquerdo, fraturando o osso. Ele seguia na ala cirúrgica do Hospital Universitário de Santa Maria, que não informa o estado de saúde. Ainda não há informações sobre como ele foi atingido.



Já o outro baleado teve alta às 16h deste domingo, do Hospital de Caridade de Santa Maria. O policial militar Rogério Rosso, 44 anos, foi atingido por dois tiros nas pernas. Segundo o irmão dele, o policial civil Renato Rosso, Rogério foi para casa, em São Sepé, porque os médicos optaram por não retirar os dois projéteis que estavam alojados em duas regiões complicadas: um entre a bacia e a perna, e outro perto da veia femural.



Renato foi o terceiro ferido, pois levou um corte superficial no braço esquerdo, provocado pelo estilhaço de um tiro que atingiu o poste onde ele tentava se proteger. Também se feriu uma mulher que teria levado um corte na cabeça.