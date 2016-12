Polícia prende mais cinco por morte de PM e adolescente em São Gabriel

Briga generalizada 31/12/2016 | 14h10 Atualizada em

Foram presos neste sábado mais cinco suspeitos de participar do assassinato do policial militar Bento Júnior Teixeira Borges, 36 anos, que tentou evitar a morte do adolescente João Gabriel Ferraz da Silva, 16, durante uma briga generalizada, na noite de Natal, em um posto de combustíveis de São Gabriel. Bento foi morto a golpes de facão, e Silva, com um tiro.



Conforme o delegado de São Gabriel, José Soares Bastos, que comandou as prisões com apoio da Brigada Militar, os presos têm contra eles mandados de prisão preventiva decretados pela Justiça da cidade. Eles foram identificados por meio de imagens de câmeras de segurança e vídeos feitos por populares no momento da briga.



Quatro suspeitos _ de 21, 22, 26 e 32 anos _ foram presos em suas casas, em São Gabriel. Um quinto foi encontrado em Canoas, na Região Metropolitana. Depois de prestar depoimentos na delegacia, eles foram encaminhados para os presídios de São Gabriel e de Canoas.



– Alguns admitiram participação na briga. Outros, negaram. Ao todo, já temos 14 pessoas presas (durante a semana que passou, seis adolescentes foram internados no Case de Santa Maria; e uma adolescente, no Case de em Porto Alegre; e dois adultos levados ao presídio de São Gabriel). Na terça-feira, devemos finalizar o inquérito – afirmou o delegado.



Dois policiais militares, colegas de Bento, também estão sendo investigados por omissão de socorro.



Segurança na cidade

Em função do clima de insegurança na cidade, policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOE) de Santa Maria foram deslocados para São Gabriel no feriado de Ano Novo. Ao todo, 50 policiais estão trabalhando nas ruas.

Policiais do BOE reforçam segurança



Na tarde de quinta-feira, a BM, a Polícia Civil e o proprietário do posto estiveram reunidos e decidiram que o estacionamento do estabelecimento ficará fechado entre o sábado e o domingo.

No domingo, às 19h, ocorre a missa de sétimo do PM Teixeira Borges, na Igreja Matriz, na Praça Central, centro de São Gabriel.