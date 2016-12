PM e adolescente morrem durante briga em São Gabriel

Violência 25/12/2016 | 16h17 Atualizada em

Um soldado da Brigada Militar (BM) e um adolescente morreram depois de se envolverem em um briga na manhã deste domingo em São Gabriel. O caso aconteceu por volta das 6h30min, em um posto de combustíveis próximo à BR-290. O policial foi identificado como Bento Júnior Teixeira Borges, 36 anos, e o adolescente como João Gabriel Ferraz da Silva, 16.



Conforme o delegado José Soares Bastos, da Delegacia de Polícia de São Gabriel, um grupo estava reunido no posto quando teria havido uma discussão entre dois casais, sendo que um homem teria sido esfaqueado. No momento, Borges passava pelo local, quando um frentista teria informado sobre a briga. O policial, que estava à paisana, foi prestar atendimento, mas, como estava sozinho, alguns integrantes do grupo teriam tentado agredi-lo. Segundo o delegado, Borges fez alguns disparos, sendo que um deles atingiu João Gabriel, que morreu no local.



Ainda de acordo com o delegado, depois dos disparos, Borges teria ficado sem munição, momento em que foi agredido com facões pelos demais integrantes do grupo.



O policial chegou a ser socorrido e levado para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele estava há 10 anos na Brigada Militar, era casado e tinha uma filha de dois anos de idade.

Um terceiro homem também teria sido baleado e permanecia em atendimento no hospital.



Logo após a ocorrência, a polícia deteve cinco envolvidos no crime, sendo três adolescentes e dois adultos. Conforme o delegado Bastos, os menores foram apreendidos em flagrante por homicídio. Já os adultos seriam autuados por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e contra agente de segurança pública.



O delegado Bastos estima que de 10 a 20 pessoas estavam envolvidas na confusão. A polícia segue fazendo diligências pela cidade. Conforme o delegado, alguns integrantes que deram início ao tumulto se intitulam como "Bonde do João de Barro¿.