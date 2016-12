Pastelaria lança cardápio em Libras e treina funcionários para atender à clientela surda de Santa Maria 

Inclusão 26/12/2016 | 09h30 Atualizada em

Há mais ou menos dois meses, proprietários da pastelaria Pastelão, em Santa Maria, entraram em contato com um grupo de pessoas surdas. Eles tinham interesse em treinar o quadro de funcionários para atender clientes com limitação da audição ou surdez plena. O resultado pode ser visto desde 7 de dezembro, quando foi lançado, oficialmente, o primeiro cardápio em Língua Brasileira de Sinais (Libras) da história do município.



Também há um cardápio online no qual, em vídeo, uma intérprete informa, em Libras, as características de cada prato. O estabelecimento também conta com dois tablets, nos quais o cliente surdo pode fazer seu pedido.



Uma das pessoas que participou desse processo é a estudante de Educação Especial Luana Machado Agne, 25 anos. O Diário teve ajuda da intérprete de Libras Raquel Pereira Job para conversar com Luana, que contou como foi ter sido atendida por alguém que soube se comunicar na sua língua.



– Foi muito bom. Eu fiquei muito emocionada – descreve.



Pode soar estranho para quem ouve entender a emoção de Luana, mas quem é surdo enfrenta dificuldade em ser compreendido na maioria dos estabelecimentos comerciais. O estudante de Educação Física da UFSM Igor Mazzuani, 18 anos, diz que ainda dá sorte quando está junto dos familiares, que – em um restaurante, por exemplo – mediam a comunicação. No entanto, quando está sozinho, chega a ser constrangedor.



– É bastante difícil. Eu ainda escrevo, mas já aconteceu de não entenderem, de fazerem piada, de darem risada. Santa Maria não está preparada (para prestar bom atendimento a quem tem alguma limitação) – opina.



Satisfação



A iniciativa foi tomada por uma funcionária do Pastelão, Adriana Maders, que cursa Educação Especial na UFSM. Foi por meio dela que a gerência recebeu a proposta e resolveu investir.



– Nós sempre recebemos vários clientes surdos. Depois que Adriana começou a trabalhar com a gente, vimos que eles ficavam muito mais à vontade ao serem atendidos por alguém que conseguia entendê-los. Então veio a pergunta? Por que não fazemos um curso? – conta Aline de Oliveira Rodrigues, gerente de atendimento do Pastelão há 14 anos.



Os proprietários do restaurante toparam a proposta e, então, começaram as aulas.



– É uma barreira que a gente precisa superar. Custa muito pouco e significa um monte para eles. Também para gente, que busca a satisfação do cliente. Espero que outros locais também tomem essa iniciativa – conta Aline.



Tanto Luana quanto Igor são monitores na Escola Estadual de Educação Especial Doutor Reinaldo Coser. É possível buscar com a instituição uma forma de viabilizar cursos básicos para que o quadro funcional de um estabelecimento, por exemplo, receba o treinamento. O telefone para contato é o (55) 3211-4774.