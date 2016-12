Para Odilon Mainardi, saúde e sorrisos são os principais presentes de Natal

Diário nos Bairros/ Especial de Natal 22/12/2016 | 10h30 Atualizada em

Ele não se denomina um Papai Noel, mas um Vovô Noel. Casado, pai de três filhos e avô de cinco netos, Odilon Mainardi, 74 anos, já é um veterano em matéria de voluntariado.



Ao longo do ano, ações sociais que envolvem áreas como esporte, saúde e educação fazem parte da sua rotina, que se intensifica às vésperas das festas natalinas. Uma de suas iniciativas, o projeto Papai Noel Ajuda Você a Sorrir, que distribui kits de higiene bucal a crianças e entidades de Santa Maria, completou 15 anos em 2016.



– Eu queria retribuir, de alguma forma, os anos que usufruí de um serviço público, estudando e sendo professor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) – diz.



Aposentado há 20 anos, Mainardi enxergou na profissão um meio de transmissão de valores, solidariedade, além de trabalhar na prevenção e incentivar os cuidados para higiene bucal.Seus projetos também contam com o voluntariado de alunos, palestras por várias cidades e, na prática, a redução de doenças bucais.



– Contribuo com outras confraternizações nas quais levo salgadinhos, cachorro-quentes. Mas a distribuição de kits de higiene bucal substituem as guloseimas e promovem saúde. Há crianças que não têm dinheiro nem para comprar uma pasta de dente e, quando recebem o kit, nos devolvem sorrisos e muito carinho. É o mínimo que posso fazer – comenta Mainardi.



Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

Curiosamente, as lembranças dos natais da infância do dentista, em sua Sobradinho Natal, são bem diferentes das que integram o imaginário das crianças que ele presenteia.



– Minha infância passou muito rápido. Saí de casa cedo e fui para dois internatos. Não fazíamos ceia nem recebíamos presentes. Não havia nem energia elétrica. O que tínhamos era o presépio e costumávamos rezar. No dia 25, fazíamos um almoço. A figura do Papai Noel, então, nunca foi presente – comenta Mainardi sobre a família de 15 irmãos.



O dentista chegou a Santa Maria na década de 1950, quando ingressou na 1º turma de Odontologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em 1961. Ele diz que a mudança de cidade e, mais tarde, o casamento, ressignificaram o sentido do Natal. Atualmente, ele faz questão de oferecer a ceia para vários familiares em sua própria casa. Mainardi fica com os olhos marejados ao relatar o zelo que tem em celebrar a data:



– Tem o tradicional amigo secreto familiar, a decoração que minha esposa gosta muito e o principal: o carinho e os abraços que compartilhamos na noite de Natal.



Foto: Germano Rorato / Agencia RBS