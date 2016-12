Ônibus com mil ventiladores contrabandeados é apreendido em Rosário do Sul

PRF 30/12/2016 | 11h15 Atualizada em

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite da última quinta-feira, um ônibus com contrabando vindo do Uruguai na BR-290, na Região Central. O veículo estava com o bagageiro lotado, e metade dos bancos estavam ocupados com mercadorias.



Dois jovens são assaltados e agredidos em Santa Maria



Os policiais vinham acompanhando o veículo pela rodovia, e fizeram a abordagem e apreensão em frente ao posto da PRF em Rosário do Sul, por volta das 23h30. No coletivo, foram apreendidos cerca de mil ventiladores, 120 jarras elétricas, além de outros produtos.



Mulheres relembram como encontraram bebê abandonado



No veículo, que seguia de Rivera para Porto Alegre, vinham 12 passageiros. A cota de compras em Rivera é de US$ 300 por pessoa.

A PRF acionou a Receita Federal, que lacrou o ônibus e encaminhou tudo para Santa Maria.



As informações são da Rádio Gaúcha Santa Maria.