Mulher é atingida por bala perdida na madrugada do Natal em Santa Maria

26/12/2016 | 16h46

Uma mulher de 41 anos foi vítima de uma bala perdida durante a madrugada de Natal em Santa Maria. O fato ocorreu poucos minutos após a meia-noite. Isabel Rodrigues estava no pátio da casa da mãe, no bairro Perpétuo Socorro, quando sentiu uma dor no ombro.

– Não ouvimos disparos. Estávamos em 10 pessoas lá, sendo que três eram crianças. Estava conversando nos fundos da casa quando senti muita dor no ombro esquerdo. Não cheguei a ver o ferimento, pois o vestido que usava entrou na pele junto com a bala alojada, e achamos melhor não mexer. Pensei que tivesse sido atingida por um fogo de artifício. Só vimos que era uma bala quando fiz o Raio X – relata.

O projétil que atingiu Isabel era de um revólver calibre 38. Ela foi encaminhada ao Hospital de Guarnição de Santa Maria (HGu), onde foi atendida e liberada no domingo, após a retirada da bala.

– O médico plantonista disse que eu tive muita sorte, pois poderia ter pego na cabeça e causar minha morte. Eu gostaria que essas informações servissem de alerta para a população agora no Ano Novo, pois pode acontecer com qualquer um – comentou Isabel, que fez o registro da ocorrência na Polícia Civil.