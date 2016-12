Laudos comprovam que vítimas foram mortas à queima-roupa

Chacina de Pinhal Grande 21/12/2016 | 08h11 Atualizada em

Na tarde desta terça-feira, o delegado José dos Santos Araújo, titular da Delegacia de Polícia de Pinhal Grande, recebeu do Instituto-Geral de Perícias (IGP) os laudos das necropsias das quatro vítimas de Ariosto da Rosa, 41 anos. Após admitir os crimes à Polícia Civil, ele foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).

A análise dos corpos pelo Posto Médico-Legal de Santa Maria comprovou que ele executou Bianca Moraes de Salles, 16 anos, Iran Gonçalves dos Santos, 10, Alex Cardoso Leal, 17, e Afonso Gonçalves, 60, com tiros à queima-roupa na cabeça, originários de um revólver calibre 38. Os crimes ocorreram no dia 29 de novembro na localidade de Rincão dos Basílios, interior de Pinhal Grande.

Naquele dia, peritos do IGP fizeram o levantamento dos locais dos crimes e a coleta de resíduos corporais em Bianca para verificar a possibilidade dela ter sido estuprada pelo assassino. O laudo do PML apontou que houve violência sexual anal contra Bianca, mas somente o resultado do outro laudo, que não tem data para ser emitido, pode comprovar se o material genético é de Ariosto. Dessa forma, além de ser indiciado pelos quatro homicídios, ele responderá também por estupro.