Jovem encontrado morto em Restinga Seca é identificado

O jovem encontrado morto em Restinga Seca na noite da última sexta-feira foi identificado como Valdocir Gonçalves Júnior, de 27 anos. Segundo a Polícia Civil, Júnior foi achado parcialmente submerso, de bruços, em um córrego raso, que fica em uma área de difícil acesso aos fundos da Vila Felin, na entrada da cidade.



A análise preliminar dos peritos do Instituto-Geral de Perícias no local apontou que não havia marcas de violência no corpo, mas também que não seria possível afirmar que houve afogamento.



Então, o corpo foi encaminhado para o Posto Médico-Legal de Santa Maria para necropsia, que deve indicar a causa da morte. Júnior foi sepultado na manhã deste domingo, no Cemitério Municipal de Restinga.