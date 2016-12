Incêndio atinge área de engenho de arroz em Santa Maria

Acidente 21/12/2016 | 21h09 Atualizada em

O Corpo de Bombeiros de Santa Maria, com apoio da Base Aérea, combateu um incêndio em um engenho de arroz, no início da tarde desta quarta-feira, em Santa Maria.

Conforme testemunhas contaram aos bombeiros, por volta das 12h20min, ouviu-se uma grande explosão em uma sala do Engenho Irmãos Pillon, localizado às margens da RSC-287, em Camobi. O teto da chamada sala de vapor teria desabado no acidente, mas as chamas não chegaram a atingir os silos de arroz. O acidente assustou a quem estava por perto.

– Eu senti uma vibração. Parei na janela, e depois de um tempo veio aquele estouro. O telhado caiu e (subiu) uma chama de 10 metros de altura. Aí, corri e chamei os bombeiros – conta o eletricista Carlos Lucas, morador da região.

– Já é a segunda vez que ocorre isso. Na outra vez, os bombeiros levaram cerca de quatro horas pra apagar – diz o eletricista Everton Delfabro.

Dessa vez, os militares demoraram cerca de 20 minutos para controlar as chamas. Uma das proprietárias do engenho, que não quis informar o nome à reportagem da RBS TV, disse não saber o que havia dentro da sala onde houve a explosão, nem o tamanho do prejuízo da empresa.