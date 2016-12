Içamento das vigas do viaduto da Faixa Velha deve seguir sem precisar bloquear trevo do Castelinho

Duplicação da ERS-509 20/12/2016 | 18h53 Atualizada em

Guindastes erguer as vigas de 25 toneladas e colocam sobre os pilares do viaduto Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

A construtora Sogel começou, nesta terça-feira, a içar as vigas e colocá-las sobre os pilares do futuro viaduto da Faixa Velha de Camobi. Devido a esse trabalho, foi preciso bloquear a entrada e saída de veículos da Rua Antonio Bottega, que dá acesso ao bairro São José. Até a quinta-feira ao meio-dia, os motoristas que precisam entrar e sair do bairro terão de usar a avenida ao lado, chamada Silvestre Rodrigues da Rocha.

O trabalho de içamento das vigas seguirá nesta quarta e quinta-feira. A previsão inicial do Daer era de que seria preciso bloquear o trânsito entre o trevo do Castelinho e a sinaleira do KM 3 a partir do final da tarde desta quarta, no sentido Centro-Camobi. Porém, a Sogel informou que deve conseguir continuar com o içamento das vigas sem a necessidade de fazer esse bloqueio. Se isso ocorrer, o trânsito seguirá normal no sentido Centro-Camobi, como já ocorre atualmente, com os veículos indo pelo desvio lateral até chegar à sinaleira.

Caso for necessário bloquear o trânsito entre o Castelinho e a sinaleira, todo o trânsito entre o Centro e Camobi será pela Avenida Osvaldo Cruz. É por essa avenida que já é feito o trânsito no sentido Camobi-Centro, com os veículos seguindo até o trevo de Schoenstatt.

Durante o içamento, a Sogel desativou a sinaleira no sentido Camobi-Centro, o que melhorou o fluxo de veículos. Mas a partir de quinta-feira à tarde, quando o içamento acabar e a Rua Antonio Bottega for liberada, a sinaleira será reativada.

A previsão do Daer é que a Sogel conclua a obra do viaduto até maio. Depois disso, a construtora Della Pasqua ainda precisará de três meses para fazer os aterros e asfaltar o entorno do viaduto, para liberá-lo ao tráfego.