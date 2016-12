Husm entrega nesta sexta-feira próteses auditivas para 22 pacientes

Saúde 22/12/2016 | 14h13 Atualizada em

O Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) fará a entrega, entre a manhã e a tarde desta sexta-feira, de 22 próteses auditivas para pacientes que aguardam na fila do Sistema Único de Saúde (SUS). Parte deles passou pelo mutirão que ocorreu no dia 30 de novembro.

De acordo com a assessoria de comunicação do Husm, a entrega das próteses ocorrerá entre 7h e 13h. Serão atendidos de dois até quatro pacientes por hora, já que a "entrega" significa orientar o paciente sobre uso e cuidados no manuseio do aparelho.

– Faremos a colocação e ajuste da prótese e iremos orientar cada paciente sobre os cuidados de manuseio e higienização. Seguimos acompanhando o processo de adaptação e o paciente sai com retorno marcado para daqui um mês – explicou Ana Valéria Vaucher, fonoaudióloga do hospital.

A partir da entrega, os pacientes deverão voltar ao hospital depois de 30 dias para nova consulta. Os aparelhos têm, em média, dois anos de validade, prazo que varia para mais ou para menos, de acordo com o cuidado do paciente.