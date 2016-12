Homenagem na despedida a policial militar morto em São Gabriel 

São Gabriel 26/12/2016 | 20h49 Atualizada em

A despedida do soldado da Brigada Militar (BM) Bento Júnior Teixeira Borges, 36 anos, morto a facadas em São Gabriel, ocorreu na noite de domingo. Ele foi sepultado por volta das 23h, no Cemitério Municipal da cidade. Policiais da Brigada Militar homenagearam o colega com salva tiros.

Em Caxias do Sul, integrantes da BM, bombeiros e de outros órgãos de segurança realizaram um ato simbólico de pesar em respeito e solidariedade aos familiares de Borges.

O PM foi atingido por golpes de facão ao tentar acabar com uma briga em um posto de combustíveis próximo à BR-290. Segundo o delegado José Soares Bastos, da Delegacia de Polícia de São Gabriel, na tentativa de conter o tumulto, Borges fez alguns disparos. Um dos tiros atingiu João Gabriel, 16 anos, que morreu no local. Ainda de acordo com o delegado, depois dos disparos, Borges teria ficado sem munição, momento em que foi agredido com facões pelos demais integrantes do grupo.

Foto: Divulgação / Brigada Militar

Até a noite de ontem, dois adultos tinham sido presos e encaminhados ao Presídio Estadual de São Gabriel. Além deles, sete adolescentes foram identificados e internados provisoriamente – seis meninos no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Santa Maria e uma menina em Porto Alegre.

Segundo o delegado, pelo menos outras quatro pessoas, entre adolescentes e adultos, estão sendo investigados por suposta participação no fato.

Outro policial militar foi atingido durante a confusão com golpes de faca ou facão na altura do pescoço. Ele foi atendido, medicado e liberado ainda no domingo.