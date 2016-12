Homem é preso em flagrante por roubo e abuso em São Sepé

Violência 25/12/2016 | 17h02 Atualizada em

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na manhã deste domingo em São Sepé. Ele é suspeito de ter roubado uma adolescente e uma jovem e de abusar de uma delas.



Conforme ocorrência policial, o fato ocorreu no começo da manhã, quando a menina e a jovem saíam de uma festa no clube da cidade. Elas caminhavam pela rua, por volta das 6h20min, quando foram abordadas pelo homem, que roubou os celulares de ambas. Ele teria pedido mais coisas e, no momento em que elas disseram que não tinham nada mais a lhe entregar, o homem teria agarrado a adolescente. A jovem tentou defender a amiga e teria sido atingida com um golpe de faca em um dos braços. Mesmo ferida, ela conseguiu fugir e buscou ajuda.

A outra vítima também conseguiu se desvencilhar do bandido que não chegou a consumar o estupro, segundo a polícia. A Brigada Militar foi acionada e encontrou o suspeito caído embaixo do viaduto na entrada da cidade com sinais de agressão.

Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia de São Sepé, onde o delegado Antônio Firmino de Freitas Neto lavrou o auto de prisão em flagrante. O suspeito foi encaminhado ao Presídio Estadual de São Sepé.