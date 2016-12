Graças a moradores, área verde do bairro Duque de Caxias virou praça

Diário nos Bairros 27/12/2016 | 11h30 Atualizada em

Uma pista de caminhada, campo de futebol, quadra de vôlei, flores de todas as cores e espécies, árvores frutíferas e nativas,um reduto para crianças,jovens, idosos e passarinhos. Assim é o "Paraíso do bairro Duque de Caxias", um terreno cedido pela prefeitura à associação de moradores do bairro.



Se hoje impera a tranquilidade e a beleza, o trio Valmir Kohler, Sílvio Jaskulski, e Ernesto Bortoli, que puxou a frente para criação da associação de moradores, conta que, há dois anos, "tudo não passava de um lixão a céu aberto".



O idealizador do parque e fundador, Kohler, ressalta:



– Meu sonho era transformar essa área em um ponto de esporte e lazer. Eram 6. 250 m² de área que estavam perdidos. Quem vê hoje, diz que estamos no "País das Maravilhas". Trabalhamos com um grupo de cerca de 20 moradores, unidos em transformar este lugar num local para a família e a natureza.

O presidente ainda enfatiza:



– Tudo o que temos aqui é com o esforço de moradores. A prefeitura nos permitiu o sonho, a realização é fruto do nosso esforço, da nossa união. A colaboração dos moradores é apreciada na colocação de viveiro para pássaros, na criação do espaço de confraternização com mesas e churrasqueiras, e,na horta comunitária.



Prazer em cuidar



Cortar a grama,plantar e aguar as mudas são as funções que o casal Silvio e Dilene Jaskulski realiza no local. Para Silvio, o esforço é "para um bem de todos":



– As pessoas perguntam:qual a mágica que vocês têm para deixar esse lugar tão bonito? Eu respondo: a mágica, vocês (moradores) trazem com a alegria e a confiança. O mérito é para todos que trazem as mudas. As pessoas não imaginam que é uma área tão bonita, elas começam a passear e ficam impressionadas. Muitas vezes tiro do meu bolso, tudo por um bem de todos.

Sobre os cuidados da horta, que tem chás, temperos e saladas, Jaskulski disse que o objetivo é mostrar às crianças da Escola Duque de Caxias e comunidade, o que é produzido em uma horta. Segundo ele,¿bom exemplos, as crianças aprendem rápido e não esquecem¿.



Não espera acontecer. No terreno cedido pela prefeitura, a associação de moradores do bairro Duque de Caxias instalou um pequeno paraíso com pista de caminhada, campo de futebol, quadra de vôlei, muitas espécies de flores e árvores nativas Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

Os desejos dos moradores para o parque



O presidente da associação de moradores,Valmir Kohler, diz que uma das aspirações é tornar o local uma referência no bairro e em Santa Maria.



– Isso é uma relíquia. As pessoas nos encontram aqui e nos agradecem.Ver duas senhoras,com quase 90 anos, fazer caminhadas com suas bengalas, ver crianças, turmas de escola da região, famílias, isso gratifica – disse. Para coroar a iniciativa, eles ainda idealizam nomear o terreno de Luis Lamera (morador que doou a área para a prefeitura).



Ernesto Bortoli, chamado de ¿engenheiro¿, pelos amigos, relata que o grupo tem novas metas com o parque:



– A partir de agora, queremos fechar o campo com tela, além de construir dois quiosques, academia ao ar livre, pracinha e colocação de bancos para os visitantes– disse Bortoli.



Sobre a mensagem que o bairro quer transmitir ele é enfático:



– Tudo é possível! Tem que acreditar, pegar junto e fazer. Não se pode ficar esperando. Quem quer, realiza. Nosso sentimento é que as pessoas usufruam do local e aprendam a valorizar esses espaços mantendo sempre limpos e cuidados.

Para quem quiser apreciar o local, o parque está localizado na Rua Visconde Mauã, s/n, em frente a sede do Gaudérios do Asfalto, e fica aberto das 7h30min às 21h.



*Colaborou Lorenzo Franchi Rodrigues