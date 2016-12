Funcionários de CFC protestam por falta de pagamento em Santa Maria

Trabalho 30/12/2016 | 16h57 Atualizada em

Funcionários do Centro de Formação de Condutores (CFC) Dirija fizeram um protesto, na tarde de sexta-feira, em frente ao estabelecimento, que fica na Rua Dr. Bozano, centro de Santa Maria. Eles reclamaram pela falta de pagamento.

Atendente do estabelecimento há nove anos, Michele Silveira conta que, na última terça-feira o dono do CFC, Romualdo Ceretta Júnior, teria dito que a firma estaria para fechar as portas. Porém, teria informado que um sócio que entraria no negócio ficaria responsável pela quitação de salários e direitos trabalhistas.

– Olha lá dentro. Já começaram a desmontar as divisórias (do CFC) e a gente tomou conhecimento de que ele (proprietário) está passando os móveis adiante. Ele fechou sem avisar os funcionários e desapareceu – diz Michelle.

A funcionária conta que não recebeu os 13º salários em 2015 e 2016, além de enfrentar atrasos nos pagamentos mensais. E ela acrescenta que só foram depositados R$ 3,2 mil em seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), apesar de quase uma década de serviços prestados ao CFC.

Aumentaram o volume do protesto ex-funcionários do CFC, com os quais a empresa teria dívidas trabalhistas. André da Silva Júnior se desligou da empresa em fevereiro passado, e diz que o CFC lhe deve mais de R$ 10 mil por conta de processo por depósitos atrasados no FGTS.

– Depositaram por seis meses e, depois, pararam. E o proprietário sumiu. Nós estamos aqui para que as pessoas saibam que é essa pessoa (o proprietário) e ele cumpra com as suas obrigações – diz Silva.

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Santa Maria entrou com ação coletiva contra o proprietário do CFC.

Situação dos clientes

Os funcionários não souberam dizer se os clientes do CFC, que estão com o curso em andamento ou em período de provas, serão transferidos para outros cursos de formação. Porém, o proprietário teria dito que o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) teria dado um prazo para que isso ocorresse. O Diário tentou confirmar a informação, mas o órgão estava em ponto facultativo na sexta-feira.

A reportagem também tentou falar com Ceretta via telefone celular, por três vezes, mas ele não atendeu às ligações nem respondeu a um recado via SMS. A irmã dele informou à reportagem que também não conseguia falar com ele.