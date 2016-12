Família encontra bebê recém-nascido no pátio de casa em Santa Maria

Abandono 29/12/2016 | 09h43 Atualizada em

Duas mulheres, sogra e nora, encontraram um recém-nascido no pátio de casa na noite dessa quarta-feira (28) em Santa Maria. A criança estava enrolada em uma manta.

Conforme a Brigada Militar, por volta das 23h, uma delas foi fechar a porta da casa, quando ouviu um barulho estranho no pátio. Ela chamou a sogra para averiguar o que era e, quando foram verificar, encontraram o bebê, enrolado em uma manta, na beira do muro, na Rua dos Andradas, bairro Passo da Areia.

As duas acionaram a guarnição, que levou o bebê para atendimento no PA do Patronato e encaminhado para exames no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm). O pediatra da instituição confirmou que o bebê tem cerca de três dias de vida, e as características do cordão umbilical apontam que o parto foi feito em casa.

A família afirmou não saber de onde veio a criança. Serão solicitadas imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar quem abandonou a criança.

De acordo com a conselheira Tutelar que estava de plantão e atendeu ao caso, Greta Valério, a criança já está em uma instituição de acolhimento, abrigo. A conselheira destaca que ¿será aberto inquérito policial para investigar quem abandou e qual a condição. A princípio não há identificação, de pai ou mãe¿.



Greta ainda pontua que o caso caracteriza abandono de incapaz. O recém nascido passou por exames médicos no Husm na madrugada desta quinta-feira. Ele passa bem e, no decorrer do dia vai passar por mais exames de rotina.



As informações são da Rádio Gaúcha Santa Maria.