Família dá outra versão para morte de adolescente em Santa Maria

A família de Luis Fellipe de Lima, 16 anos, morto com um tiro em uma propriedade rural no bairro Pé-de-Plátano, na região leste de Santa Maria, na noite de sexta-feira, deu uma versão diferente para o crime da que foi apresentada pelos donos da propriedade à Polícia Civil. Os proprietários da área disseram à polícia que alguns jovens estariam furtando animais do campo, que o grupo teria atirado contra eles e que eles teriam revidado acertando Luis Fellipe, que morreu no local.

A família de Luis Fellipe nega que ele estivesse envolvido em furto de animais. Segundo o irmão do adolescente, Gil Andrei de Lima, 28 anos, Luis Fellipe teria ido com amigos tomar banho de açude no local, algo que seria feito com frequência pela gurizada, segundo ele.

Ainda conforme o irmão, ao perceber os donos da propriedade, os jovens teriam fugido. Nesse momento, as pessoas ligadas à propriedade teriam atirado contra o grupo, atingindo o adolescente.

Gil conta que, além das marcas dos fragmentos do tiro, Luis Fellipe teria queimaduras produzidas por água quente nos braços e pernas e marcas de agressões no rosto. Ele foi sepultado no Cemitério Ecumênico Municipal no sábado.

A mãe do adolescente prestou depoimento ontem na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga a morte de Luis Fellipe. Até o momento, a polícia trata o caso como legítima defesa por parte dos donos da propriedade.