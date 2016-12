Falta de energia em rede de distribuição provoca falta d'água em 35% de Santa Maria

Problema 23/12/2016 | 19h10 Atualizada em

Problema ocorreu na barragem do DNOS, em Santa Maria Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

Um problema na rede de energia elétrica da barragem do DNOS, em Santa Maria, prejudicou a captação de água no local na tarde desta sexta-feira. De acordo com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), a falta de luz provocou o desligamento da estação de bombeamento, ocasionando o desabastecimento de cerca de 35% das casas na cidade.

Segundo o superintendente regional da Corsan em Santa Maria, José Epstein, a energia foi restabelecida por volta das 17h30min. Parte dos bairros afetados já deve ter o abastecimento de água normalizado durante esta madrugada de sexta para sábado. A previsão é de que o serviço volte ao normal na sua totalidade pela manhã de sábado, véspera de Natal, caso não haja nenhum rompimento de adutora e os reservatórios estejam cheios.

A situação gerou desabastecimento nas seguintes regiões de Santa Maria:

– Região Central: Centro, N. S. do Rosário, N. S. de Fátima, Bom Fim, Vila Belga, N. S. Medianeira, N. S. de Lourdes, N. S. das Dores, Menino Jesus, Itaimbé

– Região Leste: Vila Schirmer, Rossato, Floresta, Cerrito, KM 03, Camobi, Pé de Plátano, Maringá, São José, Moradas, Moradas Clube, Terra Nova, Santa Lúcia, Alto da Colina, Maringá, Novo Horizonte

– Região Sul: Tavares, Lorenzi, Tomazetti, Urlândia, Santos, Parque das Oliveiras

– Região Oeste: Boi Morto, Cauduro, Parque Pinheiro Machado, Tancredo Neves, Santa Marta, Nova Santa Marta, Alto da Boa Vista, Prado, Caramelo, Jockey Clube, Juscelino Kubitscheck, Distrito Industrial (parcial)

– Região Norte: Chácara das Flores, N. S. do Trabalho, N. S. da Conceição, Kennedy, Caturrita, Salgado Filho, Vila Vitória, Carolina, KM 02, São João, Perpétuo Socorro, Itararé, Bela Vista, Campestre do Menino Deus