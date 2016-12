Estado libera horas extras e ambulâncias dos bombeiros voltam às ruas de Santa Maria

Segurança 22/12/2016 | 11h19 Atualizada em

O governo do Estado liberou recursos para que o 4º Comando Regional de Bombeiros Militar (4º CRBM) pudesse pagar horas extras aos seus servidores, o que dá condições para que as duas ambulâncias de Santa Maria voltem às ruas e que os quartéis do bairro Pinheiro Machado e Camobi permaneçam em funcionamento nos três turnos do dia.

De acordo com o major Cláudio Ricardo Pereira, a liberação ocorreu na quarta-feira depois de um pedido feito já há algum tempo ao governo do Estado.

– Existe uma cota mensal de recursos e manter o serviço (de resgate com ambulâncias) faria com que a conta não fechasse. Foi solicitado um aporte maior (de recursos), que foram liberados ontem (quarta). O serviço voltou ontem mesmo – explica o major Pereira.

Os serviços estavam suspensos desde o dia 1º de dezembro, depois que o efetivo disponível na Região Central foi reduzido devido à Operação Golfinho. As ambulâncias ficavam na garagem e os quartéis nas regiões oeste e leste não operavam em alguns turnos.

– Houve uma grande defasagem no fim do ano devido à operação. Acredito que o governo se sensibilizou com a situação, fora tudo que vem acontecendo no Estado na área da segurança, e deu sinal verde para liberação de recursos – conta o major.

O 4º CRBM aguarda a liberação de mais recursos, que podem fazer com que os serviços prestados pelos bombeiros em São Pedro do Sul e Restinga Seca voltem ao normal. Hoje, há restrição no atendimento em alguns turnos.