Escola municipal é arrombada em Santa Maria 

Violência 28/12/2016 | 11h55

A Escola Municipal Lourenço Dalla Corte, na Estrada Ângelo Berleze, em Santa Maria, foi alvo de arrombamento na noite desta terça-feira. Conforme a Guarda Municipal, os criminosos arrombaram uma janela, que fica nos fundos do colégio, entraram no prédio e fugiram levando pelo menos uma televisão. As informações são da Rádio Gaúcha SM.

A empresa Vigillare, responsável pela segurança patrimonial da escola, foi até o local após o alarme tocar, por volta das 23h30min, e quando percebeu o arrombamento, acionou a Guarda Municipal. Ainda de acordo com o agente de segurança privada, a empresa teria tentado contato com os responsáveis pela escola, mas eles não atenderam aos telefonemas.

A Brigada Militar não chegou a ser acionada. Segundo a Guarda Municipal, não foi possível localizar os autores do arrombamento. A Escola já está em férias.