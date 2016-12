"Ele me caguetou", diz suspeito de assassinar adolescente a tiros em Santa Maria

Investigação 28/12/2016 | 16h58 Atualizada em

Em depoimento à Polícia Civil na tarde desta quarta-feira, o suspeito de ter assassinado Rafael Striban Júnior, 17 anos, dia 21 de novembro deste ano, explicou os motivos de ter cometido o crime.

– Ele me caguetou – disse.

O delegado Gabriel Zanella, titular da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) e responsável pela investigação, não informou ao Diário a identidade do suspeito, mas contou que ele disse que, no dia do crime, a vítima lhe apontou um revólver, motivo pelo qual reagiu.

Striban foi baleado na cabeça e braço. O corpo dele foi encontrado no pátio de uma casa na Rua O, quadra D, na Vila Brenner, bairro Divina Providência, na região norte de Santa Maria. Ele não era morador da região.

A Polícia Civil descobriu que o suspeito e a vítima teriam uma rixa relacionada com gangues. O delegado Zanella não entra em detalhes, pois isso poderia atrapalhar outras investigações.

– Ele será indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima – conclui o delegado.

O suspeito foi preso preventivamente no início da tarde desta quarta-feira durante cumprimento de mandado na Rua Inspetor Goulart, bairro São João. Ele tem passagens pela polícia pelo crime de roubo. Após depoimento à polícia, foi levado para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).

Esse foi o 55º homicídio registrado este ano em Santa Maria. Até 28 de dezembro, foram 64. Dois possíveis casos de homicídio ainda estão em aberto, faltando o laudo para que haja a confirmação. Caso se confirme, Santa Maria registrará 66 homicídios em 2016. Em todo o ano passado, foram 56.