Dois jovens são assaltados e agredidos em Santa Maria 

Dois jovens foram assaltados em Santa Maria, na madrugada desta sexta-feira. O crime teria ocorrido por volta das 3h, na Rua Silva Jardim, próximo aos campus II e III do Centro Universitário Franciscano (Unifra), no Centro.



De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), dois homens, um militar na ativa, 23 anos, e outro que não teve a profissão confirmada pela Brigada Militar, 26 anos, foram abordados por dois indivíduos que os ameaçaram com um arma de fogo, aos gritos, afirmando que atirariam se as vítimas não parassem. Os dois jovens ainda foram agredidos com voadoras, socos e pontapés.

Os bandidos levaram dois celulares das vítimas. Outros dois homens que acompanhavam a dupla de assaltantes, mas não se envolveram na abordagem, também são suspeitos de participar do crime.

Os ladrões seguiram pela Silva Jardim, até o Centro de Diagnóstico (Cedas), após, dobraram à esquerda, na Rua Serafim Valandro. A Brigada Militar vai solicitar as imagens das câmeras de segurança para buscar identificar os infratores.