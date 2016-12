Dois homens são mortos a tiros em Santa Maria

Violência 26/12/2016 | 09h13 Atualizada em

Duas pessoas foram mortas a tiros em Santa Maria na madrugada desta segunda-feira. Não há informação se as duas mortes estão relacionadas. Em todo o final de semana, foram três assassinatos no município. Informações da Rádio Gaúcha SM.

Conforme a Brigada Militar, a primeira vítima foi identificada como Antonio Luiz Cezar da Costa Junior, de 28 anos. O homem foi encontrado caído, no trevo dos quartéis na BR-158 e levado para atendimento médico no Pronto Atendimento do Bairro Patronato. Não se sabe quem levou Junior até a unidade de saúde.

A Brigada Militar foi acionada por volta das 4h30 no P.A.. Junior chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, que foram dois tiros no braço e na clavícula. Não há suspeitas de motivações ou possíveis autores do crime.

Menos de 10 minutos mais tarde, a Brigada Militar foi acionada na Vila Prado. A vítima, Flavio Vanderlei Silva da Rosa, de 43 anos, foi encontrada morta em cima da cama. Conforme testemunhas, dois homens arrombaram o apartamento onde Flavio morava, na Rua das Videiras, e atiraram duas vezes contra o homem. Em seguida, a dupla fugiu em uma moto.

Não há suspeitos de quem pode ser autor dos disparos. Conforme a Brigada Militar, a principal hipótese é de execução.

Ainda, entre a sexta-feira (23) sábado, um adolescente de 16 anos morreu após ser baleado no bairro Pé-de-Plátano, em Santa Maria. Luis Fellipe de Lima foi encontrado na manhã de sábado, em uma propriedade particular, próxima do Hotel Fazenda Pampas. As marcas no corpo da vítima apontam que ela foi atingida por tiros, provavelmente de arma de caça. A Polícia Civil investiga os casos.