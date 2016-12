Dois homens são mortos a tiros durante a madrugada de segunda-feira em Santa Maria

Violência 26/12/2016 | 09h13 Atualizada em

Duas pessoas foram mortas a tiros em Santa Maria na madrugada desta segunda-feira. Não há informação se as duas mortes estão relacionadas. Em todo o final de semana, foram três assassinatos no município.

De acordo com o registro policial feito na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), o primeiro homicídio ocorreu por volta das 4h, às margens da BR-158, próximo ao trevo dos quartéis, no bairro Boi Morto. A vítima, Antonio Luiz Cezar da Costa Junior, 28 anos, foi encontrada caída pela namorada e socorrida por um popular. Ele foi encaminhado ao Pronto-Atendimento Municipal, no bairro Patronato.

Antonio levou dois tiros, sendo que um atingiu a clavícula e outro um dos braços. A Brigada Militar foi acionada por volta das 4h30min, mas ao chegar no PA já encontrou a vítima sem vida. Não há suspeitas de motivações ou possíveis autores do crime.

O corpo da vítima está sendo velado na capela 2 do Hospital de Caridade e o sepultamento está marcado para as 17h de segunda-feira, no Cemitério Santo Antônio, na localidade de São José da Porteirinha, em Dilermando de Aguiar.

Menos de 10 minutos depois do registro do primeiro homicídio, a Brigada Militar foi acionada na Vila Prado, bairro Juscelino Kubitschek. Segundo o registro policial, a vítima, Flavio Vanderlei Silva da Rosa, de 43 anos, foi encontrada morta ao lado da cama. Conforme testemunhas, dois homens teriam arrombado o apartamento onde Flavio morava, na Rua das Videiras, e atiraram duas vezes contra o homem. Em seguida, a dupla fugiu em uma moto.

Não há suspeitos de quem pode ser autor dos disparos. Sobre a cama foram encontrados quatro cartuchos de munição calibre .32.

Flávio está sendo velado na capela 4 do Hospital de Caridade de Santa Maria. O sepultamento está marcado para as 17h desta segunda, no Cemitério Ecumênico Municipal.

65 assassinatos em 2016

Ainda, entre a sexta-feira e o sábado, um adolescente de 16 anos morreu após ser baleado no bairro Pé-de-Plátano, em Santa Maria. Luis Fellipe de Lima foi encontrado na manhã de sábado, em uma propriedade particular, que tem como acesso a estrada Daniel Rizzi, e fica perto do Hotel Fazenda Pampas. As marcas no corpo da vítima apontam que ela foi atingida por tiros, provavelmente de arma de caça. Luis Fellipe foi sepultado na manhã deste domingo, no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro Caturrita.

Com o registro das três mortes durante o feriado de Natal em Santa Maria, a cidade atingiu a marca de 65 assassinatos registrados em 2016. Nove a mais do que no ano passado, quando 56 homicídios foram registrados.

