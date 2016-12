Devido a furtos e consumo de drogas, Parque da Medianeira ficará fechado por, pelo menos, 30 dias

Santa Maria 25/12/2016 | 22h10 Atualizada em

Acesso ao Altar-Monumento, que fica dentro do parque, está proibido até o final de janeiro

O assalto à loja de recordações religiosas e outros quatro furtos à casa atrás do Altar-Monumento, na semana passada, além de registros de consumo de drogas, obrigaram o reitor do Santuário-Basílica, padre Ruben Dotto, a tomar uma medida pouco comum. Ele enviou comunicado para informar que, a partir de hoje, devido aos assaltos e ao ¿altíssimo consumo de drogas no local¿, o Parque da Medianeira ficará fechado dia e noite, por pelo menos 30 dias.



Segundo o padre Lucas Carvalho, os assaltos e a apreensão de drogas com frequentadores do parque que estavam em quatro carros, às 16h da última sexta, foram o estopim.

– As autoridades de segurança nos aconselharam a fechar o parque para podermos avaliar melhor a situação. A gente lamenta pelas pessoas que iam tomar chimarrão e fazer caminhadas. Tivemos de contratar uma empresa de segurança e instalamos câmeras por todo o parque na semana passada. Daqui um mês, vamos reavaliar se poderemos reabrir o parque – afirmou Carvalho.

De acordo com ele, a partir de hoje, os dois portões do parque, na Avenida Medianeira, e os três laterais, na Rua Heitor Campos, ficarão fechados dia e noite.

A exceção será o portão de acesso à secretaria paroquial, na Heitor Campos, que seguirá funcionando. Mas haverá um guarda ali para impedir que pessoas entrem no parque.

Na nota, o reitor Ruben Dotto reforça que a programação das missas seguirá sem alterações. Os portões da frente da Basílica serão abertos no horário das missas para permitir que os fiéis entrem e estacionem os carros. Qualquer pessoa seguirá podendo ir à missa, mas guardas impedirão o ingresso no parque.

Na mesma nota, Dotto pede o apoio da população: ¿Certos da compreensão e colaboração de todos para um ambiente saudável e seguro, pedimos o apoio de toda a comunidade santa-mariense.¿