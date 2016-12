Detentos do presídio de Rosário do Sul colocam fogo em colchão durante rebelião

Motim 22/12/2016 | 10h35 Atualizada em

Detentos do Presídio Estadual de Rosário do Sul colocaram fogo em um colchão durante uma rebelião que aconteceu no início da tarde de quinta-feira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi ao local por volta das 13h. Os bombeiros relataram que os detentos cortaram um colchão ao meio, puseram fogo e jogaram no corredor. A fumaça causou pânico na casa prisional, razão pela qual a Brigada Militar (BM) também foi ao local.

O incêndio foi controlado pelos bombeiros, com o apoio da BM e agentes penitenciários. Nenhuma pessoa ficou ferida ou foi intoxicada pela fumaça. A motivação para o incêndio ainda não está clara, mas os agentes penitenciários suspeitam que esteja relacionada com a greve.

A Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) informou que os detentos devem ser transferidos e uma sindicância será aberta para apurar a responsabilidade pelo incêndio, além de tentar descobrir como que eles conseguiram material para colocar fogo no colchão.