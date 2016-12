Convênio entre Daer e Faxinal do Soturno libera R$ 5 mi para obras na RS-149

Estradas 29/12/2016 | 13h01 Atualizada em

Um convênio entre a Prefeitura de Faxinal do Soturno, na Região Central, e o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) irá disponibilizar R$ 5,2 milhões para o obras no perímetro urbano da RS-149.

Com o convênio, o município ficará responsável por administrar as obras de duplicação entre os quilômetros 140,3 a 142,7 da rodovia. Dali, até o quilômetro 144,7, a prefeitura ficará responsável por fazer intervenções.

Os recursos são oriundos da prefeitura de Faxinal do Soturno e do Governo Federal. O Daer irá fiscalizar as obras e dar o apoio técnico.

Conforme a Prefeitura, o desenvolvimento da região irá impulsionar pequenas empresas do município, visto que a RS-149 passa pelo meio da cidade. A melhoria na rodovia já é solicitada pelo município há mais de 20 anos, fazendo licitações para criar loteamentos na região.



As informações são da Rádio Gaúcha Santa Maria.