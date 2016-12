Conheça Telmo, que em seu estabelecimento oferece um cardápio repleto de gentileza e afeto

Bairro Fátima 29/12/2016 | 15h47 Atualizada em

Em um dos mais movimentados bairros da área central de Santa Maria, repleto de prédios, empresas e trânsito intenso, o nicaraguense Telmo Segundo Cerda Palacios, 57 anos, produziu um contraste.



Ele fez do próprio negócio uma pequena e tranquila aldeia onde convergem bons hábitos alimentares, ideias e vivências. Morador do bairro Fátima há 20 anos, há quatro está à frente de um restaurante voltado à culinária vegetariana e vegana, o Los Pofi. O comerciante define o espaço como seu ¿universo pessoal¿:



– Aqui, da porta para dentro, é um ambiente atípico. Há uma energia. É um local onde as pessoas trocam confidências e anseios. O Los Pofi é um compromisso de vida, é meu universo pessoal.



A proposta começa pelo nome do empreendimento. Los Pofi é uma expressão típica de países da América Central, que equivale a ¿os amigos¿, ¿os parceiros¿. O slogan do restaurante reforça uma filosofia: ¿Não comercializamos um produto. Humanizamos um alimento¿.



Tudo justifica a visão de mundo de Palacios, que diz perseguir o aprofundamento pelo respeito ao outro. Contudo, o comerciante é enfático ao dizer que não se considera um ativista e nada é imposto.



Pai de três filhos e casado há 30 anos com Susimar, Palacios veio ao Brasil ainda jovem, em 1978, para fugir da instabilidade política do país de origem que, à época, viva sob duro regime militar. Uma das amargas lembranças que tem, é de ter sido preso porque militares confundiram as muletas metálicas de um de seus irmãos, que era paraplégico, com rifles.



A escolha por morar no Coração do Rio Grande se deu porque outro irmão já vivia aqui e cursava Medicina na UFSM. Na cidade, Telmo chegou a cursar Medicina Veterinária e, antes

Fusão de culturas

Representações do Gueguense: típica peça teatral que combina teatro, dança e aspectos cristãos Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

Além do som ambiente e do sotaque, no interior do Los Pofi podem ser encontrados álbuns de viagem, mapas e adornos do país de origem do comerciante.

Entre elas, representações do Gueguense – típica peça teatral que combina teatro, dança e aspectos cristãos –, e uma imagem da Imaculada Conceição, por coincidência, padroeira de Santa Maria e da Nicarágua. Tamanha pluralidade e fusão de culturas parecem fazer de Palacios, alguém tão singular.



– Se tu me perguntares eu não sei dizer o que quero fazer da vida. Sei que me sinto pleno e faço de coração. Faço meu negócio dentro de um conceito e de um aporte social, baseado em cultivar o crescimento humano, a gentileza e o afeto.