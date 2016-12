Confira o que abre e o que fecha no Feriado de Ano Novo em Santa Maria

Serviço de feriado 29/12/2016 | 12h09 Atualizada em

O fato de o feriado de Ano Novo cair em um domingo fará com que a maior parte dos estabelecimentos e serviços mantenha os horários de funcionamento normal neste sábado e na segunda-feira. No entanto, o mesmo não irá ocorrer com os bancos, que já não terão expediente externo sábado. O funcionamento nas agências volta ao normal na segunda.



Vereadores de Santa Maria elegem as ações que deixaram para a cidade



Conforme a secretária do Sindicado dos Bancários de Santa Maria, Cláudia Marin, o fechamento já é tradicional no último dia útil do ano, em função de que os bancos usam o dia para balanço. Conforme comunicado da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo), bem como os carnês que estiverem com vencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas poderão ser pagos no primeiro dia útil seguinte ao feriado (2 de janeiro), sem a incidência de multa por atraso. Isso porque os tributos já vêm com data ajustada em relação ao calendário de feriados (federais, estaduais e municipais).



Jardim das Esculturas promove o evento "Vivência de Réveillon" neste final de semana



A alternativa para o dia em que não houver atendimento bancário é recorrer a caixas eletrônicos, internet banking, banco por telefone e casas lotéricas.



O restante dos estabelecimentos, como os supermercados e lojas, manterão o horário de fechamento normal na sexta e na segunda-feira. No entanto, no sábado, a maioria dos locais fechará mais cedo: as lojas funcionam até as 18h e, os supermercados, em sua maioria, ficarão abertos até as 19h. No domingo, os mercados, assim como as lojas, estarão fechados.



Abaixo, veja como funcionam os demais serviços na cidade de amanhã até segunda-feira.



O QUE ABRE E FECHA NO FERIADO



|| SHOPPINGS ||



Santa Maria Shopping

Sexta e segunda – O shopping e a praça de alimentação funcionam das 10h às 22h e, as lojas, das 9h às 20hz Sábado – Das 9h às 18h (shopping, lojas e praça de alimentação)

Domingo – Fechado



Monet Plaza Shopping

Sexta e segunda – Das 10h às 22h

Sábado – Das 10h às 18hz Domingo – FechadoElegância Center Shoppingz Sexta e segunda – As lojas funcionam das 9h às 20h e, o restaurante, das 11h15min às 15h

Sábado – As lojas funcionam das 9h às 18h e, o restaurante, das 11h15min às 15h

Domingo – Fechado



Royal Plaza Shopping

Sexta e segunda – Das 10 às 22h

Sábado – Das 10h às 18h

Domingo – Fechado



Shopping Independência

Sexta e segunda – Das 9h às 21h

Sábado – Das 9h às 18h

Domingo – Fechado



Centro Comercial Camobi

Sexta e segunda – Das 9h às 19h30min

Sábado – Das 9h às 18h

Domingo – Fechado



Centro Comercial Dois Irmãos

Sexta e segunda – O centro comercial e o mercado funcionam das 9h às 22h e, o restaurante, das 11h às 22h30min

Sábado – As lojas funcionam das 9h às 19h, o mercado das 8h às 19h e, o restaurante, das 11h às 15h

Domingo – Fechado



|| SUPERMERCADOS ||



Atacadão

Sexta e domingo – Das 8h às 21h

Sábado – Das 8h às 17h

Domingo – Fechado



Carrefour

Sexta e segunda – Das 8h às 22h

Sábado – Das 8h às 18h

Domingo – Fechado



Nacional da Medianeira

Sexta e segunda– Das 8h às 22h

Sábado – Das 8h às 19h

Domingo – Fechado



Big (Fernando Ferrari e Patronato)

Sexta e segunda – Das 8h às 22h

Sábado – Das 8h às 19h

Domingo– Fechado



Maxxi Atacado

Sexta e segunda – Das 8h às 21h

Sábado – Das 8h às 17h

Domingo – Fechado



Peruzzo Supermercados

Demétrio Ribeiro e Presidente Vargas

Sexta e segunda – Das 7h30min às 21h

Camobi

Sexta e segunda – Das 7h30min às 21h30min



Centro Comercial

Sexta e segunda – Das 9h às 22h

Sábado – As quatro lojas da rede abrem das 8h às 19h

Domingo – Todas as lojas estarão fechadas



Rede Super

Sexta e segunda

Das 8h às 20h – Supermercado Pozzobon (Pinheiro Machado) e Supermercado Stangherlin (Riachuelo)

Das 8h às 20h30min – Supermercado Bertagnolli (Antonio Botega, Camobi) e

Supermercado Bertagnolli (Duque de Caxias)

Das 8h às 21h – Supermercado Hipo (Silva Jardim), Supermercado Bertagnolli (Avenida Prefeito Evandro Behr) e Supermercado Stangherlin (Visconde de Pelotas)

Das 8h às 21h30min – Mercado Feltrin

Das 8h ao meio-dia e das 14h às 20h – Supermercado Dacas (João Brunhauser), Supermercado Copetti (Borges de Medeiros), Supermercado Copetti (Serafim Valandro) e Supermercado Copetti (Avenida Rio Branco)

Das 8 ao meio-dia e das 14h às 20h30min – Dia a Dia Supermercado e Supermercado Pozzobon (Tancredo Neves)

Das 8h30min ao meio-dia e das 14h às 20h – Supermercado Santa Marta, Supermercado Dacas e Atacado Dacas (Av. Dores) e Supermercado Dores

Das 8h30min às 21h – Supermercado Copetti (Rua 7 de Setembro)

Sábado – Todos os mercados da rede abrem no seu horário normal, mas fecham às 19h

Domingo – Fechados



Beltrame Supermercados

Euclides da Cunha

Sexta e segunda – Das 8h30min às 21h

Sábado – Das 8h30min às 19h

Domingo – Fechado



Parque Pinheiro e Venâncio Aires

Sexta e segunda – Das 8h30min às 20h30min

Sábado – Das 8h30min às 19h

Domingo – Fechado



Rede Vivo Supermercados Camobi e Dores

Sexta e segunda – Das 7h30min às 21h

Sábado – Das 7h30min às 19h

Domingo – Fechado

Borges de Medeiros, Hélvio Basso e Rua 7

Sexta e segunda – Das 8h às 21h

Sábado – Das 8h às 19h

Domingo – Fechado



|| SERVIÇOS ||



Sindilojas

Sexta e segunda – As lojas funcionam das 9h às 19h

Sábado – As lojas funcionam das 9h às 18h

Domingo – Fechado



Correios

Agência da Rua Venâncio Aires

Sexta e segunda – Das 9h às 17h30min

Sábado e domingo – Fechado



Agência franqueada da Rua Serafim Valandro

Sexta e segunda – Das 8h30min às 18h

Sábado – Das 8h30min ao meio-dia

Domingo – Fechada



Bancos

Sexta, sábado e domingo – Fechado

Segunda – Das 11h às 16h



Câmara de Vereadores

Sexta – Indefinido

Sábado – Fechado

Domingo – A Câmara não abre, mas os funcionários estarão trabalhando, no Colégio Marista, durante a posse do prefeito e vereadores eleitos

Segunda – Indefinido



Procon

O sistema está passando por atualização e, até sexta-feira, o atendimento será apenas pelo telefone (55) 3217-1286 e pelos e-mails procom@santamaria.rs.gov.br e gerenciaprocon@santamaria.rs.com.br. Além disso, há a plataforma consumidor.gov.br, para reclamações

Sábado e domingo – Fechado

Segunda – O atendimento volta ao normal, das 9h às 13h



INSS

Sexta e segunda – Das 7h às 17h

Sábado e domingo – Fechado



Receita Federal

Sexta e segunda – Das 9h às 17h

Sábado e domingo – Fechado



Receita Estadual

Sexta e segunda – Das 8h30min às 11h30min e das 13h30min as 16h30min

Sábado e domingo – Fechado



Justiça Federal

Está em recesso até o dia 8 de janeiro. Atendimento apenas em regime de plantão pelo telefone (55) 99113-4805



Justiça Estadual

Está em recesso até 6 de janeiro. O atendimento é apenas em regime de plantão, pelo (55) 99978-2267



Hemocentro Regional de Santa Maria

Sexta – Das 8h ao meio-dia

Sábado e domingo – Fechado

Segunda – Das 8h às 14h



RGE Sul

Sexta e segunda– As agências funcionam das 8h às 17h

Sábado e domingo – As agências estarão fechadas. Atendimento 24h pelo telefone 0800 707 7272



Corsan

Sexta e segunda – Atendimento na agência da Rua Coronel Niederauer das 8h às 16h

Sábado e domingo – Fechado. Atendimento para serviços assistenciais no plantão 24h pelo telefone 0800-6466-444



Prefeitura

Sexta – Expediente externo até as 13h

Durante o feriado, funcionam normalmente o PA do Patronato, o PA da Tancredo Neves e a UPA

O recolhimento de lixo e a Casa de Passagem também funcionam normalmente