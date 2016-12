Chuva deve continuar nesta terça-feira em Santa Maria

Instabilidade 27/12/2016 | 09h47 Atualizada em

A instabilidade segue afetando todo o Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, a previsão é de chuva ao longo de toda a terça-feira. Em algumas parte, são esperadas pancadas, com maiores volumes de água. Há risco para rajadas de vento e eventuais quedas de granizo, especialmente do oeste gaúcho. Em Santa Maria, a máxima deve alcançar os 25ºC.

Na quarta-feira, ainda devem ter pancadas por todo o Estado.De acordo com a Somar Meteorologia, a chuva poderá vir acompanhada por rajadas de vento e quedas de granizo. Em Santa Maria, as temperaturas devem variar entre 21ºC e e 26ºC.

O sistema de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e a Argentina continuam trazendo chuva para o Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, na quinta-feira, deve chove a qualquer hora do dia, com variação de intensidade no volume de água. Na região central os termômetros devem variar entre entre os 21ºC e 27ºC.

Na sexta-feira, a instabilidade perde um pouco a força. Não são descartadas rajadas de vento e eventuais quedas de granizo na metade nordeste gaúcha. A mínima esperada é de 21ºC e a máxima é de 31ºC.



No final de semana a tendência é de dias abafados e muita chuva. No sábado e domingo, a máxima deve ser de 33ºC.