Capotamento deixa um morto e dois feridos em Cacequi

Um acidente de trânsito deixou um homem morto e dois feridos na noite desta sexta-feira, no interior de Cacequi, município da Região Central.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o Escort Verona trafegava em uma estrada vicinal, ligada à RS-640, que liga Cacequi a Rosário do Sul e capotou.



O motorista do carro, João Antonio Rodrigues da Trindade, 45 anos, estava dando uma carona para dois conhecidos até a localidade de São Lourenço, interior de Cacequi, quando perdeu o direção do veículo em uma curva.

_ Ele (Mauri Lopes Padilha, 38 anos, a vítima fatal) se apavorou e colocou a mão na direção. Entramos em um buraco, e o carro capotou. Ficou com as quatro rodas para cima. Eu consegui tirar o seu Valdemar do carro, mas o outro ficou preso nas ferragens e não conseguimos salvá-lo _ lamentou Trindade, que sofreu escoriações leves, foi atendido e liberado.



Conforme o motorista, Valdemar, de 71 anos, foi buscar ajuda e encontrou um motociclista no caminho. Como o local não tem sinal de telefonia, coube ao motociclista a tarefa de avisar os bombeiros, que foram ao local. Padilha já estava morto quando os bombeiros chegaram.



Ele será velado a partir do começo da tarde no necrotério de Cacequi, onde morava. Padilha teria filhos e uma companheira.