Calor deve se intensificar nesta quarta-feira em Santa Maria

21/12/2016 | 09h30

A frente fria se afasta do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira e o tempo deve continuar firme na região Central. De acordo com a Somar Meteorologia, apenas no norte gaúcho ainda chove em forma de pancadas, porém sem grandes volumes de chuva e de maneira mais rápida. Apesar da passagem da frente fria, as temperaturas permanecem elevadas em todo o Estado. A máxima prevista para esta quarta-feira é de 33ºC.



Na quinta-feira, um sistema de baixa pressão atmosférico entre o Paraguai e a Argentina e mais as circulações dos ventos nos altos níveis da atmosfera devem provocar pancadas de chuva na faixa norte.De acordo com a Somar Meteorologia, no decorrer do território gaúcho o tempo é estável e com predomínio do sol na maior parte do dia. Com isso, as temperaturas disparam, principalmente, nas áreas que fazem divisa com a Argentina. Em Santa Maria, o céu ficar parcialmente nublado em algumas áreas, mas o sol deve predominar com e alcançar mínimas de 23ºC e máximas de 34ºC.



A chuva volta a ganhar força em praticamente todo o Rio Grande do Sul, na sexta-feira. De acordo com a Somar Meteorologia, os cidadãos deve ter atenção para os maiores acumulados de chuva e o potencial para queda de granizo sobre a faixa sul e parte do oeste. Não são descartados transtornos para as demais regiões. Essa instabilidade é causada pela intensificação de um sistema de baixa pressão entre o Paraguai e a Argentina, da umidade que vem do interior do país e do começo da formação de uma área de baixa pressão atmosférica na costa do sul do país. Os termômetros devem variar entre 22ºC e 34ºC.

Segundo a Somar Meteorologia, a tendência entre este sábado e a próxima quarta-feira é de chuva. A indicativa é de as forte aglomerados e com grandes riscos para transtornos. Os dias mais críticos e com potencial para temporais são entre os dias 25 e 28, devido ao sistema de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e a Argentina devido a passagem de uma frente fria.