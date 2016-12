Bombeiros fazem buscas a soldado que desapareceu após barco virar em Santa Maria

Resgate 28/12/2016 | 14h47 Atualizada em

O Corpo de Bombeiros trabalha, desde às 10h desta quarta-feira, na busca por um homem que desapareceu no Rio Vacacaí-Mirim, em Santa Maria, pela manhã. Ele foi identificado como Diego Vargas Braida. A idade dele não foi informada ao Diário.

Conforme relato do sogro do desaparecido aos bombeiros, eles estavam pescando em um barco, junto de uma terceira pessoa, quando a embarcação virou. O sogro conseguiu nadar até a margem do rio e pedir ajuda. A outra pessoa também conseguiu se salvar. Braida, no entanto, desapareceu na água.

Há quatro mergulhadores fazendo buscas na região – o local fica próximo da Fazenda dos Guerra, pouco antes da localidade de Passo do Verde.

Os bombeiros informam que Braida é soldado, lotado no Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) de Santa Maria, e estava em férias.