Adolescente é atingida na cabeça por enfeite de Natal em Santa Maria

Um enfeite de Natal que estava fixado em um poste da Avenida Rio Branco, no centro de Santa Maria, não resistiu aos fortes ventos da tarde desta segunda-feira e acabou caindo.

Uma adolescente que passava pelo local, por volta das 14h, foi atingida na cabeça pela peça. Ingrid da Rosa Dias, 16 anos, estava caminhando pela Rua Venâncio Aires, em direção à avenida, quando o enfeite desabou. Com o impacto, a adolescente caiu sentada no chão.

Ela foi socorrida por populares, atendida em uma farmácia que fica na esquina das vias e encaminhada a Unidade Pronto-Atendimento (UPA), no bairro Perpétuo Socorro, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com dores na cabeça.

De acordo com a coordenadora do Natal do Coração, Carmem Pacheco, em consequência da ventania e em função do acidente, a prefeitura já começou a retirar os enfeites dos postes da Avenida Rio Branco e das ruas Venâncio Aires e Acampamento como medida de prevenção a novos incidentes. Além disso, a decoração natalina que deveria ser retirada somente a partir de 10 de janeiro das ruas e praças centrais da cidade, será removida até o final do ano.