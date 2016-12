Adolescente armado com revólver é apreendido na região oeste de Santa Maria

Violência 28/12/2016 | 13h49 Atualizada em

Um adolescente de 17 anos armado comum revólver foi apreendido na noite de terça-feira na região oeste de Santa Maria.

De acordo com a Brigada Militar (BM), uma guarnição estava em patrulhamento de rotina por volta das 20h quando suspeitou do adolescente, que estava junto de um amigo próximo de uma parada de ônibus na Avenida Walter Jobim, bairro Patronato.

Os policiais anunciaram a abordagem e durante revista encontraram na cintura do adolescente um revólver calibre 38 municiado com cinco cartuchos de munição. Nada foi encontrado com o amigo, que também tem 17 anos.

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA). Depois de prestarem depoimento, os dois foram liberados para familiares. O que estava armado vai responder em liberdade pela infração.