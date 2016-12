Acidente fere três e mata uma mulher em Cacequi

Capotamento 29/12/2016 | 12h39 Atualizada em

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um acidente na ERS-640, em Cacequi.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Rosário do Sul, que atendeu a ocorrência, as vítimas estavam em um automóvel Up! Take com placas de Cacequi que capotou no km 39 da rodovia, pouco antes das 11h desta quinta-feira.

Duas pessoas ficaram presas às ferragens e outras duas foram encontradas fora do carro. Passageira do veículo, Jupira Jaques Coelho, 65 anos, morreu na hora.

Marlene Fernandes Pinto, 61, outra passageira, está internada na UTI do Hospital de Rosário do Sul, em estado grave. Mirian Uberti Abreu, 51, que conduzia o veículo, quebrou o braço esquerdo e sofreu uma pancada no rosto e está sendo atendida na unidade, bem como Cristiane Soares Santana, 36, que sofreu escoriações.

O Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento-Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros às vítimas. A suspeita é que o carro tenha aquaplanado na pista, em função da chuva.

Ferroviária aposentada, viúva e mãe de dois filhos, Jupira e as amigas voltavam de Rosário do Sul quando ocorreu o acidente.



_ Era uma pessoa muito alegre, muito positiva, alto astral. Deixa isso como lembrança para todos _ comentou o irmão, Pedro Renato da Silva Jaques.

A aposentada está sendo velada na capela 1 da Funerária Ângelus. O enterro será nesta sexta-feira, às 14h, no Cemitério Municipal de Cacequi.