Vôlei Adulto 05/11/2017 | 20h51 Atualizada em

A Vôlei Santa Maria Associação Esportiva (VSMAE) perdeu as duas partidas semifinais do Estadual Adulto Feminino de Vôlei, no sábado e domingo (ambos os jogos por 3 sets a 0), para a Cefa, em Marau, e está eliminada da competição.

A equipe se despede da temporada sem nenhuma vitória. Foi o primeiro ano da VSMAE no campeonato gaúcho da modalidade.