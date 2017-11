Vila Operária e Restinga Seca são os finalistas da 1ª Copa Diário

Agora é decisão! 19/11/2017 | 20h27 Atualizada em

Após mais de três meses e 52 partidas realizadas, a 1ª edição da Copa Diário de Futebol Amador conheceu, neste domingo, os seus dois finalistas. De um total de 20 times que começaram a competição regional, em 6 de agosto, Vila Operária e Restinga Seca chegaram à decisão.

Em um dos jogos de volta das semifinais, em um domingo ensolarado na região, o Vila passou pelo Gaúcho por 2 a 1 (na ida, empate em 0 a 0), no Estádio Natálio Herter, em clássico de Tupanciretã, com gols de Glauber e Binho. No outro duelo, a seleção de Restinga Seca eliminou o Grêmio São-Pedrense nos pênaltis (8 a 7), em São Pedro do Sul, depois de empate em 0 a 0 no tempo normal (na partida de ida, as equipes haviam ficado no 2 a 2, em Restinga Seca).

Restinga Seca (de azul) venceu o Grêmio São-Pedrense nos pênaltis Foto: Gabriel Dalla Pozza / Blog Esporte São-Pedrense

DECISÃO EM IDA E VOLTA

Com a melhor campanha, o Vila Operária receberá o duelo de volta da final em Tupanciretã, em 3 de dezembro. O jogo de ida da decisão será em Restinga Seca, no próximo domingo, a partir das 16h.

JOGOS DE VOLTA – SEMIFINAIS

São Pedro do Sul

Grêmio SP 0 (7) x (8) 0 Restinga Seca

Tupanciretã

V. Operária 2 x 1 Gaúcho





x 1 Gaúcho