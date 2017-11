VÍDEO: Três anos depois, dupla ex-Novo Horizonte estrela vídeo da Coca-Cola

Estrelas de Santa Maria 02/11/2017 | 20h38 Atualizada em

As lembranças da conquista da Copa Coca-Cola pelo Novo Horizonte, de Santa Maria, em 2013, e a experiência dos meninos em torneio no Egito, em 2014, foram revividas por meio de um vídeo publicado no último dia 10. Os produtores de When we met the king (Quando nos encontramos com o rei, em tradução livre), divulgaram, três anos depois, o resultados das imagens captadas. No material, dois personagens em destaque: os santa-marienses Fernando Júnior, hoje com 18 anos, e Marcus Gehrcke, 19. Rodrigo Gameiro, um dos envolvidos na produção do vídeo, que tem pouco menos de dois minutos, fez uma postagem sobre o trabalho.

Meninos do Novo Horizonte, de Santa Maria, serão gandulas de quatro partidas da Copa do Mundo

“Em 2014, filmei um amistoso entre Brasil e Egito disputado por adolescentes da Copa Coca-Cola. O jogo aconteceu em frente às pirâmides. Na época, por motivos que fogem ao nosso controle, o filme não foi finalizado. A vontade de montar o material sempre esteve presente. Espero que gostem!”, postou o profissional em seu perfil no Facebook.

Meninos do Novo Horizonte fazem treinamento para serem gandulas da final da Copa do Mundo

No filme, Marcus e Fernando falam sobre os seus sonhos no mundo da bola, em cenários locais, como os estádios da UFSM e o Presidente Vargas, por exemplo. Além, é claro, dos momentos marcantes do título da Copa Coca-Cola, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, das ruas egípcias, em frente a pirâmides, e do encontro com o Rei Pelé – origem do nome da produção.

Rei Pelé recebe camisa do Novo Horizonte na Argélia em evento da Copa Coca-Cola

Em 2013, Marcus foi eleito o melhor jogador da Copa Coca-Cola. Para ele, a ida ao Egito nunca sairá da memória. E o filme ajudou a manter essa experiência ainda mais viva.

Marcus foi eleito o melhor jogador da competição Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

Jogadores do Novo Horizonte embarcam para a Argélia em outro evento pela Copa Coca-Cola

– Em todos os anos que joguei futebol, com certeza, a viagem para o Egito foi a que mais marcou a minha carreira. E a minha vida. Ficamos poucos dias lá, mas foram momentos inesquecíveis. Às vezes, faltam palavras para descrever tanta satisfação de ter tido essa experiência – conta Marcus.

Após jogo no Egito, Novo Horizonte deve participar de evento na Argélia pela Copa Coca-Cola

O que não sai da cabeça de Fernando, que jogou a Divisão de Acesso pelo Inter-SM em 2017 e, agora, está no sub-20 da Chapecoense, foi o momento em que recebeu a medalha das mãos de Pelé.

Fernando hoje joga no time sub-20 da Chapecoense Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

Pedro Guilherme: o autor do gol mais importante da história do Novo Horizonte

– Quando chegou a minha vez, parecia que o tempo tinha parado. A hora que estávamos frente a frente (com Pelé), e ele me deu os parabéns e apertou a minha mão, foi muito louco. Lembro que eu e o Marcus acordávamos cedo para gravar. Fomos a uma vila jogar bola com os meninos de lá, e ficava muito perto das pirâmides – recorda Fernando.

Carreata do Novo Horizonte anima noite de Santa Maria

Naquele ano, a dupla, junto a outros meninos do Novo Horizonte, atuou como gandula na Copa do Mundo, como prêmio pelo triunfo da Copa Coca-Cola.