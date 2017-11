Universitário Rugby encerra participação na Copa RS e prepara equipe para decisão

Decisão à vista 17/11/2017 | 20h02 Atualizada em

O time adulto do Universitário Rugby Santa Maria entra em campo neste domingo em Santa Maria. Os jogadores do time azul, preto e branco encaram o Centauros, de Estrela. A partida contra o vice-campeão da 2ª Divisão marca a despedida dos santa-marienses da Copa RS de Rugby. O título ficou com o SC Rugby, de Caxias do Sul. O confronto está marcado para as 15h, no campo do Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O duelo também servirá como preparação para o time de Santa Maria brigar pela sua permanência na 1ª Divisão gaúcha.

A Federação Gaúcha de Rugby (FGR) confirmou que haverá uma repescagem entre o último colocado da elite, no caso, o Universitário, e o campeão da 2ª Divisão, o Planalto, de Passo Fundo. A decisão será na casa do Planalto, em 3 de dezembro. Se vencerem, os santa-marienses continuam na 1ª Divisão. Se perderem, estarão rebaixados. O Universitário recolhe 1 kg de alimento no jogo deste domingo.