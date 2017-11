Universitário Rugby elege nova diretoria para os próximos dois anos

Troca no comando 06/11/2017 | 20h10 Atualizada em

O final de semana foi agitado para o Universitário Rugby Santa Maria. Depois de vencer o Brummers por 17 a 15 pelo segundo jogo da decisão do 5º lugar do Gauchão, no sábado, o clube definiu a sua nova diretoria para os próximos dois anos. A eleição foi realizada no domingo e decidiu por Leonardo Viero como presidente para o biênio 2018 e 2019. Antonio Medeiros será seu vice.

Depois de cinco anos à frente do clube, dois títulos da 2ª Divisão do Gaúcho e um da Copa RS, Danier Renato Avello deixa o comando do time azul, preto e branco. O novo presidente, que também é jogador, participa das atividades do Universitário desde 2015. Engenheiro civil, Viero foi responsável pela diretoria de projetos neste ano.

– A gente vai trabalhar no intuito de dividir todas as tarefas, de dividir as obrigações, somando o máximo de pessoas que queiram ajudar. Enfim, unindo forças para o Universitário ser cada vez mais forte – destaca Viero, que assume o comando do Universitário Rugby Santa Maria, de forma oficial, a partir de 1º de janeiro.

OS ELEITOS

Presidente – Leonardo Viero

Vice-presidente – Antonio Medeiros

Secretário – Aimann Ramadan

Tesoureiro – Luiz Carlos Júnior da Rosa

Diretor de marketing – Eduardo Clavé

Diretor esportivo – Leonardo Santos Lima

Diretor de projetos – Juliano Silva de Bastos