Universitário Rugby consegue apenas uma vitória na 2ª etapa do Circuito Gaúcho

Resultados 12/11/2017 | 15h38 Atualizada em

A gurizada do M16 do Universitário Rugby

A gurizada do M16 do Universitário Rugby Foto: Airton Alonço / Arquivo pessoal

Os resultados não foram dos melhores para as equipes de base do Universitário Rugby Santa Maria na 2ª etapa do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens, disputada no último sábado, na cidade de Dois Irmãos. Os times M16 e M19 tiveram seis partidas e voltaram com apenas uma vitória.

Universitário Rugby elege nova diretoria para os próximos dois anos

A gurizada do M16, que estreou na competição, teve dois enfrentamentos com o Brummers. Na primeira partida, os meninos, que fizeram o seu primeiro jogo com a camisa azul, preta e branca acabaram derrotados por 24 a 0. No segundo jogo, nova derrota, mas desta vez em um confronto mais equilibrado: 14 a 12. Os trys do Universitário foram anotados por Yuri e Pedro, com uma conversão de Duka.

Na superação e na garra, Universitário Rugby vence a primeira no Gauchão

Já a equipe M19, que ficou com o vice-campeonato na primeira etapa, em outubro, não conseguiu repetir o mesmo desempenho, mesmo fazendo bons jogos. Foram quatro partidas, duas derrotas, um empate e uma vitória. No primeiro duelo, vitória esmagadora contra o SC Rugby por 39 a 7.

Universitário briga pelo quinto lugar do Gauchão de rúgbi neste sábado

No segundo jogo, o adversário foi o Brummers, que jogava em casa. Em uma partida equilibrada, o Universitário acabou perdendo com um try penal faltando 10 segundos para o término da partida. No placar, 17 a 12 para os donos da casa.

Time juvenil do Universitário é vice-campeão de etapa do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens

Na terceira partida, mais um confronto muito parelho. Depois de sair perdendo para o Farrapos, os santa-marienses conseguiram virar, mas novamente no último lance do jogo, os adversários conseguiram pontuar. No final, empate em 12 a 12.

Universitário Rugby sofre a segunda derrota na Copa RS

O último compromisso foi contra o Charrua. Já com o cansaço das outras partidas e também a viagem, veio a vitória com maior diferença no placar. Vitória do Charrua por 24 a 7. A gurizada do Universitário volta a entrar em campo pela última rodada em duas semanas, dia 26, em Porto Alegre.