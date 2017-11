Universitário briga pelo quinto lugar do Gauchão de rúgbi neste sábado

Decisão 03/11/2017 | 18h37 Atualizada em

Com mais de quatro meses de atraso e depois de ter o confronto transferido três vezes, o Universitário Rugby Santa Maria finalmente define, com o Brummers, quem será o quinto colocado do Campeonato Gaúcho de Rugby da 1ª Divisão. A partida será neste sábado, às 15h, no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

A decisão entre os times deveria ter sido realizada entre junho e julho, mas, por diversos motivos, acabou sendo transferida. No primeiro duelo, no dia 24 de setembro, que também foi válido pela 1ª rodada da Copa RS, vitória do Brummers por 53 a 0, em Dois Irmãos. Agora, no segundo jogo, para não ficar com o último lugar da competição, os santa-marienses precisam vencer por uma diferença superior a 53 pontos.