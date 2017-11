UFSM Futsal perde para a ACBF e está eliminada do Estadual Sub-20

Despedida no mata-mata 05/11/2017 | 14h11 Atualizada em

A equipe sub-20 da UFSM Futsal encerrou a sua participação no Estadual. Na tarde de sábado, diante da forte ACBF, em Carlos Barbosa, os santa-marienses fizeram um enfrentamento de igual para igual, mas perderam por 3 a 1 e foram eliminados nas quartas de final – no duelo de ida, eles já haviam sido derrotados por 6 a 3. Os gols da partida foram marcados por Micuim, Andrew e Guilherme, para os donos da casa, e por Jonatan, para os visitantes.

O técnico da base da UFSM, Marcos Cairrão, valoriza a boa participação do grupo na competição, já que o time ficou entre os oito melhores do Estado, logo no primeiro ano do projeto.

– O balanço é positivo. Sabíamos que encontraríamos muitas dificuldades. Tínhamos noção que seria difícil passar da segunda fase. Porém, o time cresceu durante a competição e conseguiu. Foi um grande aprendizado enfrentar Atlântico (de Erechim), Assoeva (de Venâncio Aires) e ACBF, por exemplo. E fizemos duas boas partidas contra a ACBF (nas quartas de final) – avalia o técnico Marcos Cairrão.

Em função da idade, apenas seis jogadores do elenco atual devem permanecer para a temporada 2018. No entanto, os que saírem poderão ser aproveitados na Série Bronze.

– Fica uma boa perspectiva. Vai fortalecer a equipe da Bronze no ano que vem também – comenta Marcos.

A UFSM deixa o Estadual Sub-20 com um retrospecto de cinco vitórias, quatro empates e 11 derrotas em 20 jogos. Ao todo, 13 equipes começaram o campeonato.